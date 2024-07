Alejandro Tabilo se despidió de Kitzbuhel y se focaliza en París 2024

La raqueta número uno de nuestro país, Alejandro Tabilo (21º del ranking) chocó en octavos de final del ATP de Kitzbuhel con Matteo Berretini (50º), último apronte previo a su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Si bien Berrettini no está en los lugares de privilegio que tuvo hace un par de temporadas cuando fue seis del mundo, sigue siendo un adversario que hace pesar sus condiciones en el court.

