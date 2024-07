En alerta Alejandro Tabilo: Lesión de un jugador top lo tiene en duda para París 2024 y podría beneficiar al chileno

Alejandro Tabilo cumplirá esta semana su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 en el ATP de Kitzbuhel, Austria, torneo en el cual fue sembrado como segundo cabeza de serie.

Tabilo que apareció este lunes con el 21º jugador del planeta en el ranking de la ATP podría verse favorecido por una lesión de uno de los tenistas más destacados del circuito.

Lesión de un jugador top podría beneficiar a Alejandro Tabilo

El danés Holger Rune (16º), exnúmero cuatro del planeta, decidió no participar del ATP de Umag, Croacia, ya que aún no se recupera de la lesión en su muñeca que le hizo retirarse del partido de cuartos de final de Hamburgo ante el francés Arthur Fils (20º) cuando perdía 6-4 y 4-1.

Y con el paso de los días el panorama no ha variado. El propio jugador, al ser consultado por su presencia en los Juegos Olímpicos, dejó en duda su participación: “Aún no lo sé. No se ve muy bien".

🇩🇰 Rune se bajó de #Umag y encendió las alarmas de cara a #París2024. 🚨https://t.co/Z1r2cL6qGe — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 22, 2024

Si Rune no concurre a París 2024, la lista de sembrados correrá, y allí el beneficiado sería Tabilo, que es el primero que está fuera de ella, por lo que se podría dar la posibilidad, que en el torneo que se disputa en la arcilla de Roland Garros termine favoreciendo al chileno producto del infortunio del tenista dinamarqués.