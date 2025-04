U de Chile: Leandro Fernández le envía un mensaje a Gustavo Álvarez de cara al clásico universitario

U de Chile consiguió un importante y agónico triunfo sobre Palestino en duelo correspondiente a la fecha 9 del Campeonato Nacional 2025, encuentro que mostró el renacer del delantero Leandro Fernández, quien entró desde la banca para anotar uno de los goles del equipo azul en La Cisterna.

El argentino, quien perdió la titularidad en este inicio de temporada, ingresó en el minuto 61 en reemplazo de Nicolás Guerra y cuatro minutos después puso el 2-0 parcial para el equipo que dirige Gustavo Álvarez ante el cuadro de colonia.

La actuación de Fernández es una muestra más de la competitividad que tiene el plantel azul, ya que sumó bonos en la disputa de la titularidad en el ataque estudiantil.

Leandro Fernández llegó a 27 goles y 21 asistencias en 74 partidos con la camiseta de Universidad de Chile.



23 goles en el Torneo Nacional en 60 partidos. pic.twitter.com/5DjfB8Z82h — Pasión infinita (@Pa_infinita) April 27, 2025

Fernández y su lucha por ser titular en Universidad de Chile

Con su tanto en el Municipal de La Cisterna Leandro Fernández dejó en claro que su objetivo es seguir siendo una alternativa real para el cuerpo técnico para los importantes desafíos que se vienen para el equipo, teniendo en cuenta que se viene el clásico ante Universidad Católica y un duelo clave ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores.

“Estoy tranquilo. Siempre tratando de apoyar al compañero que está jugando, tanto cuando me toca, como cuando no me toca”, dijo el delantero.

“Pero hay que tratar de aprovechar los minutos que da el entrenador, para ponerle la semana difícil”, agregó.

Fernández dejó en claro que su intención es seguir trabajando para ponerle las cosas difíciles al entrenador Gustavo Álvarez.

“Hay que seguir trabajando y que el entrenador vea quién está mejor en la semana para el partido que viene”, remató.

🎙️ Leandro Fernández luego del triunfo ante Palestino en La Cisterna: “Contento por el gol, por ayudar al equipo y porque ganamos los 3 puntos”#VamosLaU #ConexionAzul 🔵🔴 pic.twitter.com/EgWjYp7lIj — Conexión Azul 🔌💙 (@conexionazulcl) April 27, 2025

¿Cuándo se juega el clásico Universitario?

El enfrentamiento entre U de Chile vs la U Católica se jugará este sábado 3 de mayo a las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Nacional y se enmarca en la décima fecha del Campeonato Nacional.