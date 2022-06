Golden State Warriors doblegó a Boston Celtics y quedó a un triunfo del anillo en la NBA

Golden State Warriors derrotó este lunes a Boston Celtics por 104-94 y se puso arriba 3-2 en las Finales de la NBA, lo que les dejó a una sola victoria de llevarse su cuarto anillo en ocho años.

El base Stephen Curry (16 puntos con siete de 22 en tiros) no tuvo una jornada brillante en unos Warriors, que, sin embargo, se refugiaron en una sólida actuación colectiva con Andrew Wiggins (26 puntos y 13 rebotes) y Klay Thompson (21 puntos con cinco triples) como máximos anotadores.

En los Celtics, que quedaron obligados a vencer en el sexto partido (en Boston) y en el séptimo (de vuelta en San Francisco), el mejor fue Jayson Tatum (27 puntos y 10 rebotes).

El dominicano Al Horford sumó nueve puntos, nueve rebotes y una asistencia en unos Celtics que hundieron con las pérdidas de balón (18 frente a 7 de los Warriors) y con su mal porcentaje de tiros libres (21 de 31, 67,7 por ciento).

El sexto partido de las Finales, que podría ser definitivo si los Warriors consiguen la victoria, se jugará este jueves en Boston.

