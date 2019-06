Golden State Warriors tumbó en vibrante duelo a Toronto Raptors y emparejó las Finales de la NBA

Golden State Warriors tumbó en un vibrante compromiso a Toronto Raptors por 109-104, en el Scotiabank Arena, e igualó 1-1 la serie de las Finales de la NBA, en un compromiso en el que tuvo que reponerse a un difícil inicio.

El máximo anotador del compromiso fue Kawhi Leonard, quien se hizo presente con 34 unidades, 14 rebotes y cinco asistencias, mientras que en el elenco triunfador las estadísticas fueron lideradas por Klay Thompson con 25 unidades.

El lance comenzó muy favorable para los locales, quiens neutralizaron de gran forma a la gran figura de los californianos Stephen Curry, quien se demoró un cuarto y medio en poder encestar una canasta, período en el que los canadienses llegaron a tener 11 puntos de ventaja sobre sus adversarios.

No obstante, el final del segundo cuarto y el comienzo del tercero fueron los momentos claves para el campeón vigente del torneo, ya que lograron una racha de 20-0 (18-0 en el inicio del complemento), la mejor en una definición de la NBA desde la fusión de las ligas americana y nacional.

The @warriors go on top with a 18-0 burst to open the 2nd half!#StrengthInNumbers 78#WeTheNorth 67



🇺🇸: ABC 🇨🇦: TSN pic.twitter.com/2Ja1RN2RvY