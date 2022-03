Gregg Popovich hizo historia al convertirse en el técnico con más victorias en la NBA

Gregg Popovich, el legendario entrenador de San Antonio Spurs, se convirtió este viernes en el técnico con mayor número de victorias en temporada regular en la historia de la NBA.

Popovich logró su triunfo número 1.336 gracias a la sufrida pero muy meritoria victoria del elenco texano ante Utah Jazz por 104-102, que terminaron cayendo tras un mal último cuarto (40-28) pese a que iban ganando de 15 puntos a falta de 10 minutos.

El técnico de los Spurs superó así a Don Nelson, que hasta ahora tenía el récord con 1.335 partidos ganados.

A diferencia de Nelson, un enorme referente de los banquillos de la NBA que pasó por muchos equipos, Popovich es sinónimo de éxito, constancia y fidelidad con los Spurs, a los que ha dirigido de manera ininterrumpida desde la temporada 1996-1997.

Popovich cambió por completo el ADN de la franquicia y llevó a los Spurs a ganar cinco anillos (1999, 2003, 2005, 2007 y 2014).

La extraordinaria carrera en la NBA de Popovich está sobre todo ligada a una leyenda del baloncesto como Tim Duncan y también a otros jugadores excepcionales como David Robinson, Kawhi Leonard, Tony Parker o Manu Ginóbili.

Tras el partido que le dio el récord, Popovich aseguró ante los medios que una marca así "no pertenece a una sola persona".

"El baloncesto es un deporte en equipo. Tú sermoneas a tus jugadores que tienen que hacer las cosas juntos y ese ciertamente ha sido el caso en mi vida con estos maravillosos jugadores, entrenadores y el equipo con los que se me ha bendecido, y también con el apoyo de esta maravillosa ciudad", explicó.

