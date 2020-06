La NBA jugará el final de su temporada en Walt Disney World

La junta de gobernadores de la NBA votó y aprobó este jueves por 29-1 el formato de 22 equipos de la liga para reiniciar la temporada regular 2019-20 en Orlando (Florida), de acuerdo a la información ofrecida por la cadena de televisión ESPN.

Según el plan del comisionado de la NBA, Adam Silver, 13 equipos de la Conferencia Oeste y 9 de la Este jugarán 8 partidos de temporada regular, un posible torneo para definir el octavo puesto y los play-offs, en el Walt Disney World Resort (Orlando).

La junta de gobernadores también aprobó la celebración de la lotería del sorteo universitario el 25 de agosto y el sorteo para el 15 de octubre.

