Lámina de novato de Giannis Antetokounmpo fue vendida por más de un millón de dólares

Una lámina de novato con Milwaukee Bucks del ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo fue vendida por 1.168.500 dólares.

La venta se realizó durante el fin de semana en una subasta virtual que tenía establecida la firma Goldin Auctions, quien dio a conocer este domingo la información.

Durante la subasta, el cromo recibió una calificación de 9.5, con un 10 perfecto para los bordes y esquinas.

El pasado septiembre, otro cromo de novato de Giannis aún más raro estableció el récord dentro del deporte del baloncesto moderno con un precio de 1.812.000 dólares.

El valor superó al récord anterior de 1,8 que estaba en poder del alero estrella de los Angeles Lakers, LeBron James, que fue subastado al principio de este año.

This ⁦@PaniniAmerica⁩ ⁦@Giannis_An34⁩ rookie sold for $1,168,500 at https://t.co/qlvBBNLR8M early this AM. That’s why consignors choose Goldin Auctions to get the highest prices ! Email info@goldinauctions.com to consign to our January auction! pic.twitter.com/aOd5X3Mv5s