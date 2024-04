Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors viven realidades opuestas en la NBA

La noche de este martes se jugó la primera jornada del Play-In de la NBA, mini torneo que entrega las posiciones siete y ocho en los puestos de postemporada y Los Ángeles Lakers, sacaron a relucir toda su experiencia y de la mano de LeBron James derrotaron como visitantes por 110-106 a los New Orleans Pelicans.

Con este resultado, el equipo angelino clasificó a los playoffs como séptimos cabezas de serie, por lo que se verán las caras con los vigentes campeones Denver Nuggets en la primera ronda de la postemporada.

La cara totalmente opuesta la vivieron los Golden State Warriors, quinteto que pese a tener en cancha a Stephen Curry y compañía, perdió 118-94 ante Los Sacramento Kings, sentenciando su eliminación del torneo.

Décimos en la fase regular, los dirigidos por Steve Kerr vivieron una temporada muy convulsa con incontables problemas y todo apunta a que existirá un cambio de ciclo para una franquicia legendaria que logró cuatro anillos y un estilo espectacular y arrebatador.

ASI SE JUGARÁN LOS PLAY-OFFS

The Lakers advance to the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel...



...while the Pelicans and Kings set up a Friday #SoFiPlayIn battle! pic.twitter.com/O9vvp9OMMo