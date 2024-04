Lionel Messi y sus compañeros del Inter Miami estuvieron presentes en partido de la NBA

Leo Messi llegó junto a sus compañeros de equipo justo antes del comienzo del partido de playoffs entre Miami Heat y los Celtics de Boston. Su presencia revolucionó el estadio y las redes sociales destacaron la visita de la "Pulga" a un partido de playoffs de la NBA.

La presencia del capitán de la selección argentina fue altamente destacada en las redes sociales. Aunque Messi ya había participado en otros eventos en Miami, esta fue la primera vez que asistió como espectador a un partido de los Heat, la franquicia de Florida, desde su llegada a la ciudad en agosto del año pasado.

Lionel Messi se robó las miradas en el partido de NBA

"Bienvenido a nuestra casa, Lionel Messi", se podía leer en el mensaje proyectado en las pantallas gigantes del Kaseya Center, mientras el futbolista argentino recibía el aplauso de los miles de espectadores al encuentro, al cual respondió con un saludo y una sonrisa. También se observó la alegría de sus compañeros en las tribunas del imponente escenario.

En otra de las imágenes de la noche, se vio a Messi junto a Mateo, el segundo de sus hijos. El ex Barcelona fue vestido con una chaqueta de mezclilla y jeans, Suárez optó por una polera de la NBA con su apellido, acompañada de su característico 9 en la espalda. Alba fue con ropa de los Miami Heat.

En cuanto al partido, la victoria fue para Boston, que se impuso por 102-88 a los de Miami y de este modo los Celtics se adelantaron por 3-1 en la serie.

Welcome to our crib, Messi ⚽️ pic.twitter.com/sZgly7hVYU