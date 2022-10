Los Warriors y el "tiki-taka" de Barcelona: La loca semejanza que busca Steve Kerr

Luego de recibir los anillos de campeones de la temporada 2021-2022 y de vapulear a Los Angeles Lakers en la noche inaugural de la naciente campaña de la NBA, Golden State Warriors firmó rápidamente su candidatura del bicampeonato.

El elenco de Oakland no tuvo problemas para superar al cuadro angelino, tras lo cual el base Klay Thompson se sentó junto al panel de TNT con los legendarios Shaquille O'Neal y Charles Barkley, a quienes les reveló una curiosa y futbolera comparación.

"El entrenador Kerr enfatizó en el movimiento de balón. Nos dijo que teníamos que hacerlo igual que el Barcelona. Como el mantenimiento de la posesión. El tiki-taka", dijo el escolta.

Klay Thompson says Steve Kerr and the Warriors base their game on Barcelona’s tiki-taka 🤝 pic.twitter.com/GPGSTELZlH