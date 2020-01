Luka Doncic brilló con otro doble-doble en noche de tributos a Kobe Bryant

El base esloveno Luka Doncic brilló una vez más en el juego ofensivo de Dallas Mavericks al conseguir un doble-doble que le permitió a su equipo vencer a domicilio por 97-107 a Oklahoma City Thunder en una noche llena de emociones y tributos a la memoria de Kobe Bryant.

El europeo, que anotó 29 puntos, 11 rebotes y cinco asistencias, llevó en sus zapatillas los nombres de las víctimas del accidente en que falleció el astro de Los Angeles Lakers.

Mientras el base Chris Paul, por razones personales, no jugó con los Thunder, el resto de los jugadores también tuvieron presente a la figura de la ex jugador del quinteto californiano.

Cuando el partido se inició, tras darse un minuto de silencio, los Mavericks tuvieron ocho segundos la posesión en honor a Bryant por el primer número que llevo en la camiseta en la etapa inicial de su carrera profesional.

Los Thunder les siguieron con 24 segundos de posesión del balón en honor al segundo número que vistió Bryant en los 20 años que estuvo de profesional en la NBA.

De este modo, el reloj oficial fue colocado en 11:24 y, en la parte de abajo, donde está el tiempo que falta de la posesión a cada equipo, se colocó también en 24 segundos.

Los Mavericks tuvieron el control la mayoría del partido, con parcial de 47-59 al irse al descanso y lo mejoraron a 54-70 antes que los Thunder lograsen una racha de 11-0 y se volviesen a meter en el partido.

Pero el equipo de Dallas recuperó el control para ponerse 77-88 arriba en el marcador al final del tercer periodo, lo que les permitió mantener al menos 10 puntos el resto del último periodo.

by far the hardest game i ever had to play!! still can’t believe it!! always with us!🙏🙏🙏 #RIP pic.twitter.com/PscNbfLain