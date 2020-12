Miami Heat logró su primer triunfo de la temporada a costa de New Orleans Pelicans

Miami Heat, con la figura de Duncan Robinson, cosechó este viernes su primer triunfo de la temporada, al vencer por 111-98 a New Orleans Pelicans en el duelo inaugural de la jornada navideña en la NBA.

El alero aportó 23 puntos, incluidos siete triples, y cinco rebotes para liderar a los Heat, que sufrieron con la lesión de su estrella Jimmy Butler, quien sólo jugó 16 minutos por molestias en su tobillo derecho.

Butler, antes de dejar el campo de juego, anotó cuatro puntos y rgistró seis rebotes y cinco asistencias.

Por su parte, Zion Williamson otra vez fue el jugador dominante del partido, aunque sus 32 puntos y 14 rebotes fueron insuficentes para contrarrestar la ofensiva balanceada de los Heat y dar el triunfo a los Pelicans.

El próximo duelo del quinteto de New Orleans será ante San Antonio Spurs, mientras que Miami Heat recibirá a Milwaukee Bucks.

