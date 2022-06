¡Una locura! El espectacular triple de Jordan Poole en la final de la NBA

El triunfo de Golden State Warriors sobre Boston Celtics en las series Finales de la NBA estuvo marcado por el espectacular triple de Jordan Poole.

La genial jugada ocurrió en el tercer cuarto, y adquirió una mayor notabilidad debido a que Poole lanzó desde la mitad de cancha y a contrarreloj, cuando solo restaba un segundo.

La serie entre Golden State Warriors y Boston Celtics está igualada 1-1.

Revisa el espectacular triple:



That was huge! 💦



Biggest splash of the game goes to the apprentice Splash Brother.



pic.twitter.com/ZqiszqBOaq