[VIDEO] El escandaloso ataque de jugadora de baloncesto a una rival tras el partido

Jamirah Shutes, jugadora de Memphis, golpeó violentamente a Elissa Brett del equipo de Bowling Green durante el intercambio de saludos después del final del partido, valido por los cuartos de final del WNIT en el baloncesto femenino de Estados Unidos.

Mientras se producía una fila de felicitaciones luego del partido, ambas jugadoras tuvieron un intercambió de palabras hasta que Shutes soltó el golpe que dejó a su rival en el suelo por varios momentos.

El partido terminó con un marcador favorable a Bowling Green por 73-60.

BGSU women’s basketball moving on to the final 8 of the WNIT after beating Memphis — but this will steal the headlines unfortunately.



Ugly, ugly scene in the handshake line. A Memphis player punched Elissa Brett. Just brutal. pic.twitter.com/2hptXYBEtj