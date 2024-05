Cristián Zavala: "Está bien que critiquen, pero no amenazando a la familia"

Este domingo 19 de mayo, la figura del triunfo de Colo Colo ante Palestino fue Cristián Zavala, quien sigue como el mayor asistidor del Campeonato Nacional, pero detrás de su alegría, comentó un tema preocupante en el aspecto personal y familiar, acerca de las críticas recibidas.

"Los números del año pasado fueron 10 asistencias y un gol y ahora ya llevo 8 asistencias y un gol, por lo que quiero seguir trabajando bien para sumar. Está bien que critiquen, pero no de la forma en la que lo están haciendo. Mandar amenazas a la familia no es la forma, porque yo me entrego al cien en Colo Colo. Nunca quiero errar un centro o un gol, sino que siempre quiero hacerlo bien", dijo a TNT Sports luego del pitazo final, en el contexto de las amenazas de muerte recibidas luego del duelo ante Fluminense, por la Copa Libertadores.

Sobre el transcurso del duelo, Zavala agregó que "dominamos gran parte del partido y ahí hubo momentos en donde tambien lo manejó el rival y supimos defender, por lo que creo hicimos un partido correcto, respetando el proceso, porque es un nuevo cuerpo técnico y hay que adaptarse, a jugar como lo hace Colo Colo".

Por último, a pesar de las críticas, sus números lo avalan y más aún, la tranquilidad con la que vive esta nueva etapa en Macul.

"Me he sentido bastante cómodo al llegar de Curicó, pero es clave que me dieran la confianza porque esperan mucho de mí, y quiero siempre responderles para estar a la altura", remató.