Marco Oneto: El balonmano debe planificar para que los triunfos no mueran con esta generación

Luego de lesionarse ante Brasil en el Preolímpico y confirmarse su retiro de la selección de balonmano, el chileno Marco Oneto le puso tarea a quienes rigen la especialidad en nuestro país y aseguró que se debe realizar un trabajo muy planificado para mantener lo hecho por esta generación a nivel internacional.

"La Federación tiene una tarea bonita, pero a la vez complicada. Hemos perdido un poco el estallido que tuvo el balonmano con la federación anterior", dijo Oneto en El Mercurio.

"Creo que tuvimos una exposición mediática muy grande con la selección adulta, y que no supimos aprovecharla para ayudar a los juveniles. Hay que planificar de buena forma para que ojalá los triunfos no mueran con esta generación", añadió.

"Y no esperar que por arte de magia se junten buenos jugadores en una misma selección como pasó ahora", complementó.

En lo personal, Oneto mostró su frustración por no poder cumplir su sueño de jugar en Tokio.

"Esta lesión demuestra que a mi edad no me permite estar jugando a este nivel y estar pendiente de mis trabajos con la fundación y mi empresa. Técnicamente me encuentro bien, pero el físico te pasa la cuenta. Intenté todo lo que me pidió Mateo (Garralda). Quería llegar a los Juegos y despedirme ahí", dijo.