Seleccionado chileno de balonmano denunció precarias condiciones en la Liga Nacional

El balonmano a nivel nacional se vio envuelto en la polémica en las últimas horas luego de la denuncia que hiciese el seleccionado chileno Víctor Donoso, jugador del club MET, respecto a las precarias condiciones en que se desarrollan las fases finales de la liga local.

Donoso publicó en su cuenta de Instagram que para el duelo ante Unión Santiago Balonmano (USAB) el estado de la cancha y sus elementos en el Centro Olímpico de Ñuñoa evidenciaron las malas condiciones en que se encontraba, lo que incluso los llevó a hacer una protesta en cancha.

"Uno de los días más tristes que he tenido en el handball. Como equipo MET, llegamos con toda la ilusión del mundo y llegar a jugar y ver las canchas en estas condiciones, no es digno de una final nacional. La organización de la liga no da las condiciones mínimas para jugar este torneo tan importante", describió el head coach de Met en su cuenta de Instagram.

"Por eso, nos sentamos al inicio del partido en modo de protesta porque no habían mallas detrás de los arcos que están sueltos y se llegaron a desarmar en un partido", siguió en su relato, apuntando además que a pesar de ese gesto el elenco de Usab igualmente les convirtió un gol.

La situación incluso tuvo la intervención del exitoso exponente de esta disciplina Erwin Feuchtmann, quien apuntó que: "Siempre construir y mejorar el handball chileno, pero en este caso vamos para atrás. No está bien, teniendo en cuenta la trayectoria del handball chileno. Ver como lo solucionamos, ayudar y para adelante", expresó el jugador de Fenix Toulouse.