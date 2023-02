Julio Alamos se convirtió en campeón Intercontinental de la IBO en Alemania

El chileno Julio Alamos hizo historia al coronarse este viernes como campeón Intercontinental de peso mediano en la Organización Internacional de Boxeo (IBO, por sus siglas en inglés).

El hito se produjo luego de que venciera en Berlín al alemán Bjoern Schicke, a través de un nocaut técnico.

Alamos se plantó de igual a igual ante Schicke, quien era el actual poseedor del cinturón y gran favorito para esta pelea, intercambiando golpe por golpe en los primeros asaltos.

De ahí en más, el "Ingeniero" se adueñó de las acciones y tras hacer caer una vez al europeo, terminó quedándose con la batalla en el cuarto round, por una fuerte herida de su rival en el rostro.

Julio Alamos (16-0) wins the main event against Björn Schicke (22-2-1) in Berlin, Germany by TKO in Round 4. pic.twitter.com/0xHYastxVH