Spence Jr. sufrió lesión de ojo y no podrá pelear con Manny Pacquiao

El campeón invicto de peso welter, el estadounidense Errol Spence Jr., sufrió una lesión ocular y no podrá enfrentarse al filipino Manny Pacquiao en el combate estelar que ambos tenían previsto celebrar el próximo 21 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Spence Jr., de 31 años, con marca invicta de 27-0, 21 nocáuts, sufrió un desgarro de la retina en su ojo izquierdo mientras entrenaba y tendrá que necesitar varios meses para recuperarse por completo, informaron este martes los organizadores de la estelar velada.

El campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el cubano Yordenis Ugas, reemplazará a Spence Jr. y defenderá su título contra Pacquiao en la misma velada, que los organizadores mantienen como estaba establecida.

Ugas, de 35 años, dará un paso al frente para reemplazar a Spence Jr. y defenderá su título contra Pacquiao, quien ya lo tuvo en su poder cuando derrotó al estadounidense Keith Thurman en su última pelea en julio de 2019.

El púgil cubano se estaba preparando para hacer su primera defensa del título contra el argentino Fabian Maidana dentro de la misma categoría en la que se iban a enfrentar Spence Jr. y Pacquiao, campeón en ocho divisiones de peso diferentes que busca agrandar aun más su figura de leyenda legendaria del boxeo.

Spence Jr. descubrió que tenía una retina desgarrada durante un examen médico previo a la pelea realizado por la Comisión Atlética del Estado de Nevada en Las Vegas, ayer, lunes, sin que el púgil hubiese sentido nada que le molestase.

Voló este martes de regreso a su casa en Dallas (Texas), y se someterá mañana, miércoles, a una cirugía para reparar el desgarro. Se espera que Spence se recupere por completo y regrese al cuadrilátero.

"Estoy muy decepcionado de no poder pelear contra Manny Pacquiao el 21 de agosto", dijo Spence Jr. a través de un comunicado. "Estaba emocionado por la pelea y el evento. Desafortunadamente, los médicos encontraron una lesión en mi ojo izquierdo y dijeron que necesitaba operarme lo antes posible y que no había forma de que pudiera pelear con mi ojo en esa condición. Me gustaría disculparme con todos. Sabes que volveré pronto. Hemos vuelto de peores circunstancias".