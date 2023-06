Sunny Edwards retuvo el título mundial de peso mosca ante el chileno Andrés Campos

En el Estadio Wembley de Londres, Inglaterra, el chileno Andrés Campos sucumbió en una dura pelea contra Sunny Edwards, quien mantuvo entre sus manos el cinturón mundial de peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo.

La contienda se decidió con decisión unánime de 117-111 por parte de los jueces. El nacional fue de más a menos en el combate, complicando en el inicio al británico.

Sin embargo, con el paso de los rounds la energía del barnecheíno fue disminuyendo y se impuso la estrategia del europeo.

Pese a la derrota, la actuación de Campos dejó buenas sensaciones frente a un Edwards que mantuvo su estatus en lo alto del boxeo y cortó con la racha de 15 victorias consecutivas del chileno, además del camino rumbo al primer título mundial masculino del boxeo criollo.

Celebration at the final bell for @SunnyEdwards



Judges scorecards to come... #EdwardsCampos pic.twitter.com/4Rtg5EFmHn