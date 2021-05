Billy Joe Saunders será operado de fractura en el rostro por brutales golpes de "Canelo" Alvarez

El boxeador británico Billy Joe Saunders, quien cayó la noche de este sábado ante el mexicano Saúl "Canelo" Alvarez por nocaut técnico, será operado tras quedar con complicaciones.

Según los informes, Saunders fue al Hospital John Peter Smith en Fort Worth y tendrá que someterse a una cirugía en un hueso orbital roto después de su caída.

En definitiva, un golpe de Alvarez en el octavo round le generó una fractura en el pómulo, lo que hizo que tuviera también que recibir atención médica profunda.

El peleador fue revisado en pleno combate por su entrenador Mark Tibbs, quien decidió que no podía seguir con la pelea.

