Consejo Mundial de Boxeo inmortalizó a Floyd Mayweather y sumó su imagen al cinturón de campeón

El Consejo Mundial de Boxeo rindió homenaje al estadounidense Floyd Mayweather, por su legendaria carrera de 21 años y su invicto de 50-0, e inmortalizó la imagen del retirado pugilista en todos los cinturones de campeón.

🔰 We are honoring the stellar career of @FloydMayweather by placing his picture on each of its famed Green and Gold Belts 🔰 pic.twitter.com/yy7d73g6uh