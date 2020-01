Julio César Chávez Jr. retó a McGregor: Estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. retó al irlandés Conor McGregor a un combate en el cuadrilátero, desafío que ya le planteó hace unos años atrás el ex pugilista Floyd Mayweather.

A través de sus redes sociales, el azteca escribió: "Si yo peleo con Conor McGregor en box, estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds. Si no lo hago, que no me paguen".

Chávez Jr. enfrentó en diciembre pasado a Daniel Jacobs, pero una fractura en la nariz lo privó de completar aquella pelea y su futuro en la disciplina quedó en duda. Sin embargo, parece que no le desagadaría enfrentar a "Notorius".

El desafío de Chávez a McGregor: