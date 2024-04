María Colo Colo pidió a Aníbal Mosa como presidente de Blanco y Negro

Una histórica hincha, socia de Colo Colo y accionista minoritaria de Blanco y Negro, la señora "María Colo Colo", hizo una intervención en la Junta de Accionistas de la concesionaria y pidió a Aníbal Mosa como presidente.

La experimentada fanática expresó en la reunión: "¿Vieron ustedes a don Aníbal Mosa en el funeral de Jorge Toro? Dos días seguidos estuvo, aparte que se trajo el funeral desde le norte a Santiago. Dos días estuvo preocupado de comprar bebidas, salía a las 2 de la tarde,con todo el calor, a comprar bebidas, 'sánguches' y galletas, para que la gente que estaba ahí consumiera algo para pasar el rato. Nadie de nosotros hizo eso, yo lo vi todo. Para mí el que merece estar en Colo Colo es don Aníbal Mosa, porque es humano, no se preocupa de que tiene o no tiene 'plata', o de gastarla. Yo llevo 75 años en Colo Colo, nunca había visto un presidente que saliera a hacer compras a la esquina en los almacenes y llegar con botellas en los brazos. Nunca había visto algo así. Merece aplausos".

"¿Por qué estamos discutiendo el tema Blanco y Negro? Cuando tuvimos el grave problema en Colo Colo (quiebra) y se habló de hacer la plata entre los socios, simpatizantes y amigos, ¿quién abrió la mano? Todos las cerraron. Si poníamos 10.000 pesos cada uno, no necesitábamos a Blanco y Negro. Todos encogimos los dedos y cerramos la mano. Nadie tenía 10 lucas. Y ahora estamos hablando contra Blanco y Negro, ¿qué sacamos de hablar contra Blanco y Negro? Si se presentara la ocasión pasaría lo mismo. Si nosotros somos ratones", añadió María.

Finalmente, hizo un reclamo estructural: "Sobre los baños. Saben la vergüenza que me da... Por suerte puedo entrar a un baño personal... La gente en la fila, las mujeres hasta la calle, los hombres por el otro lado. No tenemos baños, hay 40.000 personas en el estadio y no tiene baño donde ir, eso debiera ser una preocupación. Pongamos una luca cada uno y arreglemos los baños. Hay tres baños para las mujeres. Yo entro rápidamente para que entre otra persona. Eso es una vergüenza".

Este viernes quedó definido el directorio de Blanco y Negro con las siguientes siete personas: Aníbal Mosa, Azis Mosa, Eduardo Loyola, Alfredo Stöhwing, Angel Maulén, Carlos Cortés, Diego González, Matías Camacho y Alejandro Droguett (estos dos últimos del CSD Colo Colo).

Después, se espera una resolución sobre si se mantiene a Alfredo Stöhewing o habrá nuevo presidente.