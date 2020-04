Mayweather rompió el silencio tras el fallecimiento de su ex mujer y su tío en el último mes

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather rompió el silencio y se refirió al fallecimiento de su tío Roger y su ex mujer Josie Harris, lamentables pérdidas que sufrió durante el último mes, en medio de la pandemia del coronavirus, aunque por otros motivos.

Mayweather expresó mediante un sentido video en sus redes sociales que "ahora es el momento de dirigirme al mundo, a la gente y hablar: he afrontado un montón de cosas, la perdida de la madre de mis hijos, ella fue una gran persona y una gran mujer, y la pérdida de un gran entrenador, mi tío, una figura paterna para mí, Roger Mayweather. Así he estado afrontando muchas cosas y buscando el momento de hablar con el mundo".

"Money" se mostró triste, además, por el difícil momento que atraviesa el planeta producto de la pandemia del coronavirus e invitó a la gente a esforzarse por ser mejor persona.

Finalmente, destacó que no le gusta presumir sobre donaciones es tiempos de emergencia: "No quiero mostrarle a la gente lo que hago, yo lo hago anónimamente. No es algo que no tenga que ver con el dinero, con ese dinero voy a donar a los más necesitados ahora en esta contingencia y ahora seguiré donando y seguiré sin dar publicidad de mis donaciones: lo importante es hacer el bien para las personas del mundo".