[Video] Modelo de OnlyFans ganó pelea de boxeo y celebró sacándose la polera en pleno ring

Daniella Hemsley es una reconocida modelo de OnlyFans y que en las últimas horas se hizo aún más famosa luego de subirse al ring para disputar una pelea ante Aleksandra Daniel, a quien batió por KO técnico, tras lo cual optó por sacarse la polera para celebrar.

El hecho se dio en el KingPyn, donde Hemsley sorprendió a los asistentes y a quienes veían el evento por streaming.

El hecho no cayó bien en el público y la modelo debió disculparse: "Me sentí un poco abrumada. Solo quería expresarme", afirmó la influencer.

Daniella Hemsley flashes the crowd on live tv after her first win 😳 pic.twitter.com/4CSJJxeir1