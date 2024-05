“Canelo” Álvarez tuvo un fuerte round fuera del ring con Óscar de La Hoya

Saúl “Canaleo” Álvarez defenderá el título mundial de los supermedianos este sábado frente a su compatriota Jaime Munguía.

En la conferencia previa a la pelea hubo un fuerte cruce de “Canelo” con Óscar de la Hoya, su exmanager y que representa en la actualidad a Munguía. Hubo un intercambio de palabras e insultos que casi termina en golpes y que se convirtió en un nuevo capítulo de una relación que finalizó en malos términos.

De la Hoya en el momento de su discurso aludió a Álvarez en duros términos.

“He tenido muchos desafíos que he encarado en mi vida, y sí, hay muchos puntos bajos en mi vida, pero eso no cambia el hecho de que Golden Boy cambió la realidad de Canelo Álvarez, así que pon un poco de maldito respeto”.

El actual manager no se detuvo, y profirió más palabras contra el actual campeón: “Para ser claro, yo no tengo respeto por Canelo, ni por su carrera, porque se ha pasado los últimos meses insultándome en la promoción de la pelea".

‼️ Canelo Alvarez GETS UP AND GOES AFTER Oscar De La Hoya in response to his comments at the final press conference ahead of his fight vs Jaime Munguia on Saturday night…



[🎥 @PremierBoxing] pic.twitter.com/X3RuhsU4Ob