¿Por qué Colo Colo felicitó al boxeador Gervonta Davis tras su victoria en Las Vegas?

El estadounidense Gervonta Davis festejó este fin de semana al retener su título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, esto al derrotar por nocaut a Frank Martin en el MGM Grand Arena de Las Vegas.

El pugilista de 29 años, que defendía la presea, logró imponerse a Martin en el octavo asalto al conectar un impacante izquierdazo que mandó a la lona al de Michigan. Victoria y así 'Tank' amplió su registro a 30-0 con 28 nocauts a su favor.

El triunfo del polémico Davis, que había anticipado que se quedaría el combate en el octavo round, recibió las felicitaciones de su equipo y también del mundo ajeno al boxeo, como lo hizo Colo Colo.

"¡Felicidades Gervonta! Te esperamos en el Monumental, campeón", escribió la cuenta del Cacique en su cuenta de X, llamando la atención por la publicación.

¡Felicidades @Gervontaa! ⚪️⚫️

Te esperamos en el Monumental, Campeón 🥊🤟🏼



Congratulations @Gervontaa! ⚪️⚫️

We expect to have you in La Ruca soon, champ 🥊🤟🏼



pic.twitter.com/TxGhghF9G3