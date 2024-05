Un boxeador inglés murió tras desplomarse en su primera pelea como profesional

Este domingo el boxeador inglés Sherif Lawal murió dentro del cuadrilátero en su debut como profesional. El deportista de 29 años se desmayó en la pelea contra el portugués Malam Varela en el Harrow Leisure Centre en Londres.

Lawal competía en la categoría de peso medio y recibió un golpe en la sien. El árbitro Lee Every comenzó el conteo para el knockout, pero se detuvo cuando percibió la gravedad del atleta. El equipo médico presente intentó ayudar al joven con maniobras de resucitación y el uso de un desfibrilador por cerca de 20 minutos, pero finalmente el boxeador fue llevado al Hospital Northwick Park, donde fue declarado muerto.

La pelea de Sherif Lawal era la primera de la noche del evento "Clash of the Titans" y fue cancelado por la tragedia. Una fuente que declaró al diario The Sun, aseguró que el pugilista sufrió un golpe al final del tercer asalto y cuando volvió para el último round, cayó en cuclillas.

"Este fue un incidente trágico y mis profundas condolencias van para la familia de Sherif. Es un momento difícil para todos los que estamos envueltos en la fraternidad del boxeo y estamos intentando asimilar lo que pasó. Nadie quiere ver algo así en ningún deporte. Sherif era un gran boxeador y un gran hombre", comentó el promotor del evento, Costakis Evangelou al diario inglés.

All at BIBA would like to pass on our sincere condolences to the family of Sherif Lawal who sadly passed away after his contest with Malam Varela at the weekend. Our thoughts are with all concerned. pic.twitter.com/U23KVnW7PH