Mike Tyson no pudo mantener su estatus de campeón frente al youtuber Jake Paul por decisión unánime

En una velada que desbordó expectativas, Jake Paul, el fenómeno de las redes sociales, derrotó a la leyenda del boxeo Mike Tyson en un combate épico en el AT&T Stadium de Texas. A pesar de la diferencia de edad, la victoria de Paul en ocho intensos rounds no fue suerte, sino un parte de un claro dominio.

Paul, conocido más por sus videos en YouTube que por su destreza en el boxeo, hizo historia al derrotar a la leyenda Mike Tyson en un combate celebrado en el AT&T Stadium de Texas.

La pelea, que se extendió por ocho asaltos, culminó con una victoria unánime para Paul, quien, con 31 años menos que Tyson, dominó al experimentado pugilista. Los jueces le dieron el triunfo con puntuaciones de 80-72, 79-73 y 79-73, reflejando la superioridad del influencer en el ring.

Jake Paul showing respect to Mike Tyson in the last round pic.twitter.com/OXso184Hcl