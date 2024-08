Mike Tyson volverá a subirse al ring a sus 58 años para enfrentarse a un ex youtuber

Mike Tyson tenía previsto pelear frente a Jake Paul el 20 de julio pasado, pero unos mareos en un vuelo que iba de Miami a Los Ángeles, hicieron que el duelo se postergara. Por lo tanto, la nueva fecha será el 15 de noviembre en el AT&T Stadium en Texas.

Meses antes del combate, ambos protagonistas del evento se encontraron en una conferencia de prensa en la que Tyson fue contundente: sostuvo que se enfrentará a uno de los mejores de la historia y que está preparado para subirse al ring y derrotarlo. Sin embargo, su oponente no se quedó atrás y redobló la apuesta.

"Estoy aquí para hacer 40 millones de dólares y cargarme una leyenda", señaló Paul. Posteriormente, el campeón comentó que ya está bien de salud y listo para pelear. "¿Quién más podría hacerlo más que yo?", dijo frente a fanáticos, que abuchearon a su rival.

Mike Tyson just put hands on Jake Paul 😯 pic.twitter.com/4ZEeViE8WA

Tyson, campeón de pesos pesados entre 1987 y 1990 se retiró en 2005. Luego, hizo un combate de exhibición ante Roy Jones en 2020 y, cerca de fin de año, nuevamente se pondrá los guantes ante miles de aficionados.

Jake Paul, oriundo de Ohio y que tiene de 27 años, comenzó su carrera como youtuber y llegó a tener más de 20 millones de suscriptores en la plataforma. Pero, desde hace un tiempo decidió dedicarse completamente al boxeo.

En sus registros, cuenta con 10 victorias de las cuales 7 fueron por nocaut. Además, cuenta con una sola derrota, frente a Tommy Fury en febrero de 2023. También cuenta en su historial de triunfos sobre grandes figuras de UFC como Tyron Woodley, Ben Askersn y Anderson Silva.

Mike Tyson calls Jake Paul a "YouTuber" and Jake Paul promises to knock him out. #PaulTyson pic.twitter.com/FtdNn7yUga