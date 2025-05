“Hay jugadores para salir de esta situación”: Jorge Almirón confía en sus dirigidos para el choque con Fortaleza

En Colo Colo una vez más, lejos del rendimiento futbolístico ideal, que se ha traducido en una campaña muy cuestionada este 2025, se abocan a lo anímico, al cartel que tiene los jugadores del equipo para lograr un triunfo por la Copa Libertadores frente a Fortaleza en Brasil, porque saben es lo única opción de tener posibilidades de avanzar a octavos de final.

El entrenado del Cacique, Jorge Almirón, siente que al menos a nivel internacional el equipo sí ha rendido: “salvo el primer tiempo de Bucaramanga que a mí no me gustó. Después el equipo ha sido fuerte, creo que se ha competido bien y estuvimos siempre más cerca de ganar. Así que no hemos sufrido defensivamente. Ningún equipo nos pasó para arriba, nos avasalló y creo que estuvo siempre más cerca de ganar. Tenemos que hacer un partido sólido, inteligente, fuerte y sabiendo que todavía depende de nosotros matemáticamente, así que estamos preparados”.

Almirón confía en los jugadores de Colo Colo para el partido con Fortaleza

Al adiestrador de los Albos planteó que su plantel está capacitado para sobrellevar este momento con resultados adversos y salir airoso: “los equipos siempre pasan por altibajos y en esos altibajos uno mira al vestuario y hay gente que tiene experiencia, que ya lo ha pasado muchas veces, que son los que ayudan a salir de los de los pequeños malos momentos. Conozco a los jugadores, conozco el temperamento que tienen. Hay muchos jugadores de experiencia que ya han pasado por esta situación y ayudan para salir rápido una situación adversa”.

Almirón puso de ejemplo que el empate con Racing sobre la hora afectó, pero el plantel supo revertirlo y luego ganó a Coquimbo, por lo que espera suceda algo similar contra Fortaleza: “después del golpe duro que tuvimos contra Racing hubiese sido un equipo sin vida, podía haber perdido el local. Y eso me hace sentir realmente orgulloso del equipo”.

El equipo sabe jugar partidos difíciles

El estratega señala que puede darse un partido similar al que el año pasado tuvieron con Cerro Porteño y les permitió clasificar, aunque él reconoce que el plantel tiene experiencia en duelos así: “yo creo que el equipo está capacitado para hacer un buen partido. Hemos jugado en escenarios difíciles y el equipo estuvo a la altura. Así que la gente que está a favor del rival como local también se puede volver en contra si no encuentra los caminos. El fútbol tiene estas cosas. Nosotros tenemos que saber jugar con todo eso".

¿Cuándo Juega Colo Colo vs Fortaleza en Brasil por la Libertadores?

El encuentro en que Colo Colo visitará a Fortaleza en Brasil se jugará este martes 6 de mayo a las 20.30 horas (00:30 GMT) en el estadio Castelão, y será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela.