Deportes Concepción estará de vuelta en la Primera División del fútbol chileno este 2026 y el elenco lila quiere probarles a todos que están para quedarse por un largo tiempo en la categoría, por lo que en este mercado de pases ya empiezan a dar cuenta de aquello con la incorporación de nombres más que interesantes en su plantel, incluido el de un experimentado campeón de Copa Libertadores con Flamengo.

En Concepción se tomaron enserio los festejos por la Navidad y con el fin de agasajar a sus hinchas es que en las últimas horas anunciaron fichajes como Jorge Henríquez, Leonardo Valencia o Misael Dávila, pero sin duda que el que más ha impresionado hasta el momento es el de un guardián del arco que llega desde Europa a aportar su experiencia.

⚽ Deportes Concepción se luce con su flamante incorporación en el arco

A este gran mercado de pases que están haciendo Deportes Concepción sumó un nombre rimbombante para el fútbol chileno, el arquero brasileño César Bernardo Dutra, de 33 años de edad.

Mediante sus redes sociales la escuadra lila hizo oficial la llegada de su nuevo guardameta para esta temporada 2026. “Deportes Concepción ha alcanzado un principio de acuerdo con el portero brasileño Cesar Dutra, quien se sumará al plantel del León tras superar satisfactoriamente los exámenes médicos“.

“El guardameta, de imponentes 1.94 metros de altura, llega procedente del Boavista, club de la Primera División de Portugal. En su trayectoria destaca su paso por el Flamengo, además de defender las camisetas de Ponte Preta y Ferroviária, sumado a sus procesos en la Selección de Brasil Sub-20”, destaca el Conce sobre Dutra, que supo ser campeón de la Libertadores del 2019 con el Mengao.

📊 Los números de César Dutra en su última temporada

Si bien Deportes Concepción anuncia que Dutra llega desde el Boavista portugués, lo cierto es que el arquero se encontraba libre desde julio pasado luego que el conjunto luso perdiera la categoría en la temporada 2024-25 y posteriormente castigaran a club con el descenso a la quinta división debido a importantes deudas en medio de una situación administrativa muy delicada.