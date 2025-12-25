El mercado de pases del fútbol chileno está en marcha y los diferentes equipos ya se refuerzan con miras al 2026. Uno de ellos es Deportes Concepción, elenco que recientemente firmó su regreso a la Primera División.

Tras 17 años de ausencia, el León de Collao volverá a jugar en la máxima división de nuestro balompié, por lo que están conformando un plantel para hacer un buen papel y permanecer en la máxima categoría.

En ese contexto, los Lilas dieron uno de los grandes golpes del mercado y ficharon a uno de los mejores futbolistas del 2025, dando una de las grandes sorpresas del período de traspasos.

😱 Concepción se refuerza con uno de los mejores del 2025

Luego de concretar su retorno a la Primera División, Concepción sufrió la baja de algunos jugadores, pero también se reforzó con nombres de experiencia en el fútbol chileno como Cristián Suárez y Jorge Henríquez.

Sin embargo, el golpe lo dieron hace algunas horas, cuando anunciaron a Leonardo Valencia como su flamante refuerzo para la temporada 2026. “A sus 34 años, el jugador cuenta con una destacada trayectoria que incluye pasos por clubes como Audax Italiano, Palestino, Colo-Colo y Botafogo, entre otros, además de haber sido convocado a la Selección Chilena”, destacó el club.

El atacante, de gran temporada en el Campeonato Nacional 2025, terminó su contrato con Audax Italiano e inesperadamente no fue renovado, por lo que buscó nuevos horizontes. Allí apareció el Conce, que no dudó en hacerse con uno de los mejores del año.

⚽ Los números de Leonardo Valencia el 2025

Leonardo Valencia firmó una temporada extraordinaria el 2025. Con la camiseta de Audax Italiano jugó 35 partidos, anotó 20 goles y aportó 12 asistencias.

En el Campeonato Nacional, Valencia convirtió 15 tantos, posicionándose como segundo máximo goleador del certamen solo por detrás de Fernando Zampedri, quien anotó 16 conquistas.

Ahora el ‘Leo’ intentará repetir lo hecho este año en el recién ascendido Deportes Concepción, escuadra que tiene como primer objetivo mantenerse en la Primera División.

