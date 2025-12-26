El mercado no siempre se mueve con anuncios ruidosos. En Colo Colo, algunas decisiones se ejecutan en silencio, pero con una dirección clara. Una de ellas tiene como protagonista a Brayan Cortés, arquero que volvió a quedar en una zona incómoda tras finalizar su cesión en Uruguay.

Aunque el portero aún tiene contrato vigente, en el Monumental el escenario está definido: Cortés no será parte del proyecto 2026. Y para concretar su salida, el club ya comenzó a mover fichas que van más allá de lo deportivo.

🔍 ¿Por qué Brayan Cortés no entra en los planes de Colo Colo para 2026?

La respuesta está en el contexto. Tras regresar a Macul a comienzos de año, Cortés solo permaneció seis meses antes de salir nuevamente a préstamo, esta vez a Peñarol. El club uruguayo decidió no ejecutar la opción de compra, fijada en US$1,4 millones por el 80% del pase. Con ese escenario, el arquero regresó a Chile, pero en Blanco y Negro ya existía una definición interna: su continuidad no era una opción prioritaria para el cuerpo técnico ni para la dirigencia.

🧤 ¿Qué dijo Colo Colo sobre el futuro de Brayan Cortés?

La postura oficial fue expresada por el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, quien reconoció gestiones activas para encontrar una salida: “Estamos conversando con Brayan (Cortés) y su círculo para ver la posibilidad de que siga a préstamo en el extranjero, está cerca la posibilidad y en los próximos días podría haber novedades”. La frase no fue casual. En Macul saben que el reloj corre y que sostener al arquero sin un rol claro solo agrega tensión a la planificación.

La situación inquieta especialmente al técnico Fernando Ortiz. El DT ya salió a buscar alternativas para el arco y vio frustrada una de sus primeras opciones, el argentino Esteban Andrada, quien fue blindado por su club en España. Ese movimiento terminó de confirmar que Cortés no es considerado como una solución deportiva para 2026, reforzando la necesidad de resolver su futuro cuanto antes.

🇲🇽 ¿Qué pasó con la opción de Brayan Cortés en México?

Durante los últimos días, desde México se informó sobre negociaciones avanzadas con Puebla. El club buscaba un préstamo y las conversaciones llegaron a un punto alto. Sin embargo, la operación se enfrió luego de que el elenco mexicano cerrara la compra de Ricardo Daniel Gutiérrez, pagando cerca de US$1,5 millones. Pese a eso, en Colo Colo aseguran que el escenario no está completamente cerrado.

💰 La clave del plan: Colo Colo está dispuesto a “ceder” dinero

Aquí aparece el factor decisivo. Según información conocida desde el entorno albo, Colo Colo está dispuesto a renunciar a un cargo por el préstamo con tal de destrabar la salida del arquero. La condición es clara: que el club de destino asuma el 100% del salario de Cortés, que ronda los US$60 mil mensuales, es decir, cerca de US$720 mil anuales. En términos simples, para Blanco y Negro el alivio financiero pesa más que una eventual compensación inmediata.

La estrategia apunta a tres objetivos concretos:

Liberar masa salarial

Evitar un conflicto interno con un jugador sin espacio

Ordenar el arco antes del inicio formal del 2026

En Macul entienden que sostener contratos altos sin proyección deportiva es un lujo que no están dispuestos a repetir.

📰 EN RESUMEN

Brayan Cortés no será parte del proyecto 2026 de Colo Colo

Finalizó su cesión en Peñarol sin que se ejecutara la compra

El club busca un nuevo préstamo en el extranjero

Colo Colo aceptaría no cobrar por el préstamo

La prioridad es liberar su salario completo

El desenlace podría definirse en los próximos días

