Mike Tyson puso una gran condición para aceptar pelea contra youtuber Jake Paul

Mike Tyson, uno de los más grandes campeones peso pesado de todos los tiempos en el boxeo, aceptó volver al cuadrilatero para enfrentar al youtuber Jake Paul, aunque puso una condición para que se celebre la pelea.

En entrevista en el talk show de Jimmy Kimmel, "Iron Mike", quien está pronto cumplir 56 años, sostuvo que está abierto al enfrentamiento, pero tiene que ser durante este 2022.

"Cualquier cosa es posible, pero tiene que suceder este año. Eso podría ser muy interesante. Es lo suficientemente hábil y se la pienso dar (la pelea) porque está ganando. Incluso si está peleando contra boxeadoers que no están destinados a ser buenos. Es suficiente, deberían estar golpeándolo, pero no pueden", argumentó Tyson.

Además, agregó que "tiene más de 7 millones de personas que lo siguen cuando pelea. Los campeones del mundo no tienen esa cantidad. Lo que está haciendo por el boxeo es sensacional".

Por su parte, Jake Paul agradeció las palabras de Tyson, y remarcó sobre la pelea que "este año haremos que suceda".

Thank you to the great Mike Tyson for the respect and opportunity. This year we are making it happen. pic.twitter.com/dlGQUf2EP0