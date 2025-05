¿Ciclo cumplido? Jorge Almirón alertó a Colo Colo previo a la “final” ante Fortaleza

Este martes Colo Colo jugará un partido trascendental en la Copa Libertadores 2025. Los albos se enfrentarán a Fortaleza por la cuarta fecha de la fase de grupos con la obligación de ganar en Brasil para seguir con vida en el certamen.

Sin embargo, los albos no pasan por un buen momento. Al castigo impuesto por Conmebol en el torneo internacional se sumó la derrota ante Deportes Limache, con la cual el Cacique se llenó de dudas. Aunque no es la única preocupación que tienen en el Estadio Monumental, ya que en las últimas horas Jorge Almirón lanzó una sorpresiva declaración que hizo especular sobre su futuro en el club.

¿Jorge Almirón dejará Colo Colo si cae ante Fortaleza?

Si bien desde Blanco y Negro no se han referido a la continuidad de Jorge Almirón, el entrenador sorprendió en la previa del duelo frente a Fortaleza sobre su futuro en el club. En primer lugar, el DT tuvo palabras para los hinchas que han llegado a Brasil pese al castigo que les impide entrar al estadio.

“Es inexplicable. La gente sabe que no puede entrar. Hay mucha gente que ha venido a apoyar y me han pedido entrar y no se puede. Ya les he explicado que no pueden entrar y la gente viene igual. Muchos sacaron su viaje hace tiempo y otros sabiendo el castigo vienen también, vienen a apoyar. La gente es hincha del club, de la camiseta. Más allá de los que pasemos en un momento”, señaló.

En ese contexto, Almirón señaló que “nosotros tenemos que saber a quién representamos. Ojalá fuera eterna mi estadía aquí, pero sé que en algún momento los ciclos se cumplen, como a los jugadores, a todos nos pasa. Así que donde uno está tiene que dejar lo mejor todos los días”.

“Hay que dejar algo, no sé si un legado, pero por lo menos profesionalismo, hay que entregarse. Le digo siempre a los jugadores eso, que hay que ser profesionales. Más allá que uno elija a uno u otro, hay que ser profesionales porque todos tenemos un sueldo, a todos nos pagan y la gente hace un esfuerzo enorme para venir. Y lo mínimo que te pide es que te entregues. Así que espero que mañana el equipo lo haga, ojalá podamos sacar un buen resultado y que la gente se sienta representada por el equipo”, concluyó.

𝐒𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐂𝐎𝐍𝐌𝐄𝐁𝐎𝐋 @Libertadores



Este martes 06 de mayo, desde las 20:30 hrs de Chile (21:30 hrs de Brasil), visitamos a Fortaleza en Brasil por el torneo continental 🏆#VamosColoColo #Centenar100

¿Cuándo juega Fortaleza vs Colo Colo por la Copa Libertadores 2025?

Fortaleza vs Colo Colo juegan este martes 6 de mayo desde las 20:30 horas en el Arena Castelao por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2025.