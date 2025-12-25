Un histórico de Colo Colo reprobó la llegada de Matías Fernández Cordero como primer refuerzo del club, asegurando que debió ser otro futbolista el elegido por la dirigencia de Blanco y Negro como primer refuerzo.

El exfutbolista dio sus argumentos, asegurando que Fernández no está en su mejor momento, a diferencia de la otra opción que plat

😱 Histórico de Colo Colo critica la llegada de Matías Fernández

Leonel Herrera Rojas, en diálogo con En Cancha, señaló: “Me gusta Matías Fernández, tiene roce internacional y es campeón de Copa Sudamericana, pero su mejor momento fue hace tres años. Ahora no viene destacando. No sé si decir que viene a la baja, pero sí ha hecho menos ruido que en otros años”.

Además, entregó al que era su favorito: “Francisco Salinas, en el sentido estadístico, era mucho más jugador para Colo Colo. Pero no solo mirando sus números, también su inmenso aporte en Coquimbo Unido -para mí fue más figura que otros jugadores-, marcando diferencias por derecha”.

“Por actualidad, la mejor opción era Francisco Salinas, pero lamentablemente no se terminó dando. Espero que a Matías Fernández le vaya bien y que pueda marcar diferencias en el medio local”, añadió Chuflinga.

❌ Colo Colo sigue sin segundo refuerzo

Colo Colo sigue sin cerrar un segundo refuerzo y se acerca el inicio de la pretemporada 2026, la que comienza el viernes 3 de enero en el estadio Monumental, y que tiene contemplados entrenamientos en el Complejo Deportivo del Sifup y un viaje a Montevideo (Uruguay) a jugar el torneo de exhibición Serie Río de La Plata.

Como opciones de refuerzos aparecen Joaquín Sosa, Junior Barreto, Damián Pizarro y Daniel “Popín” Castro, entre otras opciones que no se han hecho públicas.

Se espera que en los próximos días haya una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro en el estadio Monumental con la idea de oficializar una nueva incorporación en el equipo de Fernando Ortiz para la siguiente temporada.

