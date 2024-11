Mike Tyson tuvo su minuto de furia en el pesaje previo a pelea con Youtuber Jake Paul

El mítico Mike Tyson, uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, regresa al ring a los 58 años para enfrentarse al youtuber Jake Paul en una pelea que promete. Con una previa donde hubo una controversial confrontación en la ceremonia de pesaje, en donde Tyson le dio una cachetada a su contendor.

Mike, el icónico ex campeón de los pesos pesados, regresa al boxeo a los 58 años para enfrentarse a Paul, un joven youtuber convertido en boxeador. La pelea, que había sido pospuesta por problemas de salud de Tyson, finalmente tendrá lugar este viernes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La expectación es máxima, y los fanáticos están ansiosos por ver a Tyson nuevamente en acción.

La previa de la pelea ha estado cargada a la polémica, especialmente después de un enfrentamiento caliente en la ceremonia de pesaje. En el cara a cara, Jake Paul, conocido por su actitud provocadora, se acercó a Tyson de manera burlona, lo que provocó la furiosa reacción de la leyenda del boxeo. Tyson le propinó una cachetada a Paul, lo que desató una rápida intervención para separarlos, dejando claro que este duelo será todo menos amigable.

Seems like the reason Mike Tyson slapped Jake Paul is because he stepped on his foot



🎥 @MostVpromotions #Boxing #PaulTysonpic.twitter.com/so9AQdL4V8