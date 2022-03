Jake Paul ofreció millones a Will Smith y Chris Rock para que boxeen tras polémica en los Oscar

El influencer y boxeador Jake Paul realizó una curiosa oferta tras la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock durante la ceremonia de los premios Oscar por realizar una broma sobre la alopecia (pérdida de cabello) que sufre su esposa, Jada Pinkett Smith.

"Tengo 15 millones (de dólares) para Will Smith y 15 millones para Chris Rock listos. Hagámoslo en agosto en mi cartelera", escribió el oriundo de Cleveland en su cuenta de Twitter, en referencia a organizar una pelea de boxeo entre ambos.

"Que alguien me llame por teléfono con el representante de boxeo de Will Smith lo antes posible", agregó luego en otro tuit.

Esta respuesta se suma a diversas reacciones tras el hecho ocurrido en la premiación realizada en Dolby Theatre de Hollywood, que vio involucrado a Smith, ganador de la estatuilla a mejor actor por interpretar al padre de las tenistas Venus y Serena Williams en el filme "El método Williams".

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go



Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2