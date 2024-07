"Ríos de sangre correrán": La escalofriante amenaza terrorista de Hamás a los Juegos Olímpicos

Una tremenda señal de alerta recibieron los Juegos Olímpicos de París 2024 a solo un día de su arranque, ya que la organización política y paramilitar palestina Hamás amenazó con actos terroristas durante el evento multideportivo.

Esto en medio de una guerra con Israel vigente desde hace algunos años, en la que Hamás reclama su posición en tierras que actualmente son de territorio israelí, con el fin de establecer su Estado Islámico en la histórica región de Palestina.

Ha habido grandes ataques armados de ambos lados y la guerra parece no terminar y la amenaza de Hamás viene un día después de que Francia decidiera poner protección durante las 24 horas al equipo olímpico de Israel, en medio de este conflicto bélico.

La seguridad de Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024 (Crédito: Iconsport)

A través de un video, un portavoz de Hamás con rostro encubierto, expresó su amenaza a los Juegos Olímpicos: "En nombre de Dios, nuestra lucha contra el régimen sionista (ideología y movimiento político que estableció un Estado para el pueblo judío en Palestina) continúa. Nos dirigimos al pueblo de Francia y al presidente francés Macron".

"Usted apoyó al régimen sionista en su guerra criminal contra el pueblo de Palestina. Proporcionaste armas a los sionistas, ayudaste a asesinar a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros hijos. Invitaste a los sionistas a los Juegos Olímpicos. Pagarás por lo que has hecho. Ríos de sangre correrán por las calles de París. Este día se acerca. Si Dios quiere. Alá es el más grande", añadió.

Hamas threatens "rivers of blood" at the Paris Olympic Games.



They aren't only a danger to Israel, the terror army is a threat to the entire world.



Wake up. pic.twitter.com/qpJo2Nhu5Q