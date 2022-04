Escándalo en un avión: Mike Tyson golpeó a un pasajero que lo molestó

El legendario ex boxeador estadounidense Mike Tyson se convirtió en el protagonista de un escandaloso episodio después de haber golpeado a un joven a bordo de un avión la noche de ayer miércoles.

Según la información que brindó el portal norteamericano TMZ Sport, el hecho sucedió a las 10:30 de la noche, minutos antes de que el ex púgil partiera a Florida desde el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

En las imágenes que compartió el medio en cuestión se pudo ver el momento en que "Iron Mike" perdió la calma y golpeó en repetidas ocasiones la cara del joven que parecía estar molestándolo desde su asiento, ubicado atrás del de Tyson.

Un testigo detalló a TMZ que el ex campeón de los pesos pesados se mostró amigable inicialmente con el joven y los demás pasajeros, a tal punto de haberse sacado una selfie con él, pero luego el aficionado se volvió demasiado intenso con su fanatismo al punto de haberlo fastidiado.

This guy wins the award for most annoying passenger on a flight for Mike Tyson to do this! 😬pic.twitter.com/UA4RiYMzXW