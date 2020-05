Mike Tyson mostró su impresionante estado físico tras regresar a los entrenamientos

El histórico ex boxeador Mike Tyson ha mostrado su impresionante estado físico en su regreso a los entrenamientos tras casi 10 años, luego de que decidiera volver a la actividad con fines benéficos, y planee subirse a los rings tras la cuarentena por el coronavirus.

Tyson ha logrado entrenar al máximo nivel en los últimos días, pese a sus 52 años, y ha sorprendido a su preparador Rafael Cordeiro, quien dijo en conversación con ESPN que no se esperaba la intensidad que ha tenido el legendario ex deportista.

"No sabía qué esperar cuando llegó. No ha golpeado con guantes en casi 10 años, así que no me esperaba ver lo que vi. Vi a un tipo con la misma velocidad y el mismo poder que los chicos de 21 y 22 años", sostuvo.

"Hemos trabajado durante tres semanas seguidas, cardio, guantes, saco.... Como dije, tiene 53 años, pero cuando se lo propone, su cuerpo dentro del ring cambia y tiene más potencia, más velocidad, todo", añadió.

Finalmente, Cordeiro señaló que "creo que Mike luchó contra sí mismo durante mucho, mucho tiempo. Está orgulloso de ser el Mike Tyson que es hoy".