“Vivir podría ser más complicado que morir”: La preocupante frase de Mike Tyson

El ex púgil de 53 años sorprendió con su revelación.

El ex campeón mundial de boxeo Mike Tyson volvió a preocupar a sus fanáticos luego de hacer una llamativa declaración donde afirmó que no le tiene miedo a la muerte.

"No le tengo miedo, vivir podría ser más complicado que morir para mí. Vivir requiere mucho coraje", aseguró en diálogo con el medio The Sportsman.

"Nacemos sin saber, morimos sin saber de dónde venimos. Pero nuestra vida nos prepara para nuestra muerte. Todavía no sabemos nada al respecto, pero cuando llegamos a cierta edad, ya no tenemos miedo de morir, como cuando éramos jóvenes", añadió el ex púgil.

Estas declaraciones de Tyson llegan a pocas semanas de romper en llanto en una entrevista donde contó que se siente "vacío".