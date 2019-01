Bicampeón de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo ya está en Chile en busca del tricampeonato

Menos de un mes falta para la décima séptima edición de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo y el bicampeón de la competencia, el checo Tomás Slavík, ya está en Chile preparando su participación para el próximo 10 de febrero, donde buscará obtener un histórico tricampeonato; logro conseguido sólo por Antonio Leiva, piloto nacional que lo realizó entre los años 2004 y 2006.

A su llegada al país, el campeón vigente y máximo favorito para quedarse con la nueva versión del descenso urbano más complicado de Sudamérica, se refirió a las sensaciones que tiene cada vez que corre en el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.

"Valparaíso es muy especial para todos los que practicamos descenso urbano, siempre es uno de los objetivos del año y por eso todos los corredores vienen a ganarlo. Ya me he llevado la victoria en dos oportunidades y me gustaría hacer un hat-trick. Eso suena como un buen plan para mi", señaló.

Además, Slavík se tomó un tiempo para comentar cuál es la gran diferencia de este evento en comparación al resto de los descensos urbanos de la región, que año a año han ido adquiriendo mayor relevancia dentro del ciclismo internacional.

"En algunas carreras debes estar bien físicamente y en otras debes ser un piloto muy técnico, pero en Red Bull Valparaíso Cerro Abajo necesitas ambas. La exigencia de esta carrera te obliga a estar en el más alto nivel en los dos aspectos. Sino, no puedes aspirar a ganar la competencia", explicó.

Finalmente comentó el desempeño de los pilotos nacionales, que han ido incrementando su nivel a lo largo de los años y se detuvo para destacar al chileno Pedro Ferrerira, quien a juicio de Slavík es uno de los competidores que podría quedarse con esta versión de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.

"Este podría ser el año de Pedro Ferrerira, creo que tiene una buena oportunidad de quedarse con el título. Ha participado y hecho buenas carreras en otras oportunidades y en lo que va de 2019 ha andado muy fuerte. Tiene a su favor el público y eso puede ser clave. Eso sí, espero poder ganar otra vez", finalizó.