Las serias lesiones que sufrió Jonas Vingegaard en su caída en la Vuelta al País Vasco

El destacado ciclista danés Jonas Vingegaard sufrió lesiones más serias de lo que se pensaba en un principio, en la fuerte caída que vivió en la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, en la que también se vieron afectados el belga Remco Evenepoel y el esloveno Primos Roglic, quien lideraba la clasificación general y es el vigente campeón olímpico en la contrarreloj.

Ya se sabía que Vingegaard tenía una fractura de clavícula y varias costillas, pero en las últimas horas los reportes médicos indicaron que el deportista sufrió una contusión pulmonar y un neumotórax (fugas de aire entre el pulmón y la pared torácica).

Update on Jonas:



Further examination in the hospital revealed that he also suffered a pulmonary contusion and pneumothorax.

He is stable and had a good night. He remains in hospital.