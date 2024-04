La seguidilla de episodios que hicieron renunciar a 'Tiane' Endler a la Roja

A cinco meses de la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en los que Chile obtuvo la medalla de plata en el fútbol femenino, continúan surgiendo antecedentes sobre la renuncia a la selección de la portera y excapitana Christiane Endler.

Para recordar lo sucedido: La Roja Femenina llegó a la final de Santiago 2023 contra México y tuvo que disputar el encuentro sin arqueras especialistas (jugó María José Urrutia). ¿La razón? Las futbolistas que militaban en el extranjero, incluidas las dos porteras de la nómina, debían regresar a sus respectivos clubes.

Una vez conocidos estos antecedentes, las críticas se dirigieron al coordinador de la selección, Manuel González. Según el reportaje presentado por Mega, el ahora excoordinador de la Roja Femenina señaló que "las condiciones en las que entrenábamos, viajábamos y concentrábamos, efectivamente detonaron en la falta de porteras para ese partido final".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cʜʀɪsᴛɪᴀɴᴇ Eɴᴅʟᴇʀ (@tianeendler)

Según pudo averiguar AlAireLibre.cl, González era el encargado de la comunicación con los clubes del extranjero para llevar a cabo las negociaciones y conseguir una extensión del préstamo de las jugadoras. El entonces coordinador siempre aseguró que esas gestiones estaban realizadas, pero los clubes nunca garantizaron que prestarían a las futbolistas más allá de la fecha en que terminaba la ventana internacional.

Una ensalada y los partidos en campos de entrenamiento

La deficiente gestión de Manuel González con los clubes fue solo una de las razones por las que Christiane Endler decidió renunciar al "Equipo de Todos". Durante una de las concentraciones ocurrió otra situación que molestó a la portera del Olympique de Lyon. Endler pidió una ensalada, pero se le negó debido a que no estaba dentro del presupuesto.

El encargado de aprobar los gastos de las selecciones es el gerente general, Pablo Silva. El exdirector ejecutivo de Azul Azul no autorizó el gasto y también es uno de los responsables de otro hecho que desencadenó la renuncia de la ganadora del The Best en 2022.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @laroja

Los partidos de la selección que se disputaron en Quilín, según fuentes de AlAirelibre.cl, se debieron a que Silva no autorizó el arriendo de estadios para el fútbol femenino. Los gastos de arriendo, operativos y de ticketera, junto con la baja recaudación, fueron las razones por las que el gerente general no autorizó que la selección femenina jugara en recintos deportivos más grandes.

Los partidos en Viña del Mar y La Florida

Los duelos del fútbol femenino disputados en el Estadio Sausalito y el Estadio Bicentenario de La Florida responden a una sola razón: la gestión de la ANFP para reducir gastos. El presidente Pablo Milad firmó convenios con la municipalidad de Viña del Mar y La Florida para el desarrollo del fútbol femenino.

¿Y qué pasa con La Pintana? El recinto de la zona sur de la Región Metropolitana alberga encuentros de la selección absoluta de mujeres porque cobran mucho menos al tratarse de fútbol femenino.

En definitiva, el no utilizar estadios de mejor nivel y llevar los encuentros a La Pintana o jugarlos a puertas cerradas en Quilín, fue otro hecho más que terminó con la candidata a mejor portera del fútbol francés fuera del combinado nacional.