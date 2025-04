VIDEO | El autogol de Endler que complicó a Lyon en la Champions femenina

Christiane Endler vivió un terrible infortunio, ya que anotó un autogol en el duelo de Olympique de Lyon contra Arsenal por la Champions League femenina en un duelo que se juega en Francia.

Endler complicó de sobremanera a su equipo, que había ganado por 2-1 en la ida en Inglaterra, pero que está sufriendo en la revancha, todo por las semifinales de la Champions.

Corría apenas el minuto 5 de juego y tras un córner de las Gunners y un despeje fallido de una defensa del elenco francés, la pelota le rebotó en la espalda a Tiane Endler e ingresó en su propia portería.

Al final el partido terminó 4-1 a favor de las inglesas, que terminaron eliminando al equipo de Endler.

