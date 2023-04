Aranza Villalón se lució en Panamericano con plata en contrarreloj

Un gran logro obtuvo esta semana la ciclista chilena Aranza Villalón en el Panamericano de Ruta que se disputa en Panamá, pues fue segunda en la crono femenina superando a la canadiense Alison Jackson –reciente ganadora de la Paris-Roubaix- y solo la aventajó la estadounidense Amber Neven, multicampeona mundial.

La triunfadora registró un tiempo de 35'10", superando por 1'25" a la deportista nacional.

Tras el logro, la pedalera nacional, perteneciente el equipo español Eneicat-Global, mostró su felicidad, pero se quejó del escaso apoyo de la Federación local.

"Estoy inmersa en el ciclo olímpico con miras a los Juegos de París del próximo año, y ya estaría clasificada pues tengo la mayoría de los 250 puntos UCI asignados a las ciclistas chilenas para ir a Francia. Y todo lo he hecho con recursos propios. Comencé el año pasado con la Vuelta a Formosa, donde no estuvo la selección chilena, pero sí yo con mi equipo. Y gané esa competencia", contó la deportista nacional de 27 años.

"En enero y en febrero de este año me quedé en España y luego viajé al Campeonato Nacional de Chile, donde gané la contrarreloj individual. Mucho antes de viajar a Panamá por el Panamericano de Ruta me comunique vía email con la Federación para informarles de mi itinerario y pedirles apoyo. Estaba concentrada con mi equipo en Colombia, pero la Federación nunca respondió, así es que yo he asumido todos los costos para llegar a Panamá e incluso tuve que pagar sobreprecio por el peso de mis dos bicicletas, una para la contrarreloj y otra para la ruta", agregó la ciclista chilena.

Aranza Villalón es además carta fija de medalla para los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023, que por primera vez tendrán como sede a nuestro país. Pero desde la Federación no la toman en cuenta.

"Llegué a Panamá y ni siquiera había uniforme de la selección para mí, pues se lo dieron a los junior. Javiera Mansilla me prestó su body para poder competir cuando fui segunda en la crono. Además estoy dando ventaja, pues corro con una bicicleta del año 2018, que ya no debería usar... Espero que me devuelvan lo que he gastado hasta ahora y también que me costeen mi regreso a España, donde en un tiempo más correré la Vuelta de ese país. Por eso les hago un llamado a la Federación y al COCH... Sigo con la misma incertidumbre de meses, pero necesito que me apoyen pues estoy rindiendo a nivel mundial. Mi último podio es muestra de aquello", expresó.